Rußrindenkrankheit in Neukirchen-Vluyn: Baumsterben auf dem Rayener Berg.

Neukirchen-Vluyn 200 Bergahorne sind von der Rußrindenkrankheit befallen, etwa die Hälfte von ihnen akut. Der Pilz kann auch Menschen krank machen.

Pilzalarm auf dem Rayener Berg: 200 Bergahorne müssen dort gefällt werden. Sie haben die Rußrindenkrankheit, erfuhren die Politiker im Bau-, Grünflächen- und Umweltausschuss (BGU). Betroffen ist eine Fläche zwischen Bergweg und Geldernscher Straße. Es bestehe eine Gesundheitsgefahr, heißt es in der Verwaltungsvorlage – auch für Waldspaziergänger in diesem Bereich. Weil auch Waldarbeiter nur unter Schutzausrüstung fällen dürfen, soll ein Harvester, eine Holzerntemaschine, die gröbsten Arbeiten erledigen. Danach müssen die Überreste abgedeckt und entsorgt werden. Es wird nach einem kompletten Kahlschlag aussehen, warnte der Leiter des Baubetriebshofes, Stefan Kallen, im Ausschuss. Entgegen ersten Schätzungen von etwa 15.000 Euro wird die Aktion wenigstens 30.000 Euro kosten.

Hinter dem großflächigen Baumsterben steckt „Cryptostorma corticale“, ein Schlauchpilz, der ursprünglich in Nordamerika beheimatet ist. Im Jahr 2005 trat die Rußrindenkrankeit erstmals in Deutschland auf. Sie befällt vor allem – wie in Rayen – den Bergahorn, in seltenen Fällen auch den Spitz-, Silber- oder Feldahorn. Der Pilz verbreitet sich über Sporen. Er tötet den betroffenen Baum innerhalb sehr kurzer Zeit – meist innerhalb einer Vegetationsperiode.