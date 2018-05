Neukirchen-Vluyn: Runder Tisch Glyphosat trifft sich erneut Anfang Juni

Neukirchen-Vluyn

Über das Reizthema Glyphosat haben an einem neu einberufenen runden Tisch Vertreter von Politik und Landwirtschaft erstmals miteinander gesprochen. Dies sagte der Sprecher der Stadt, Frank Grusen, auf nachfrage der RP. Die Auftaktrunde habe der gegenseitigen Information gedient. Die Vertreter der Landwirtschaft hätten erläutert, wie das in Verruf geratene Pflanzenschutzmittel tatsächlich eingesetzt wird. Dabei verweisen sie unter anderem auf die umfangreichen Dokumentationsvorschriften, an die ein solcher Einsatz gebunden sei. In der ersten Juni-Woche werde es einen weiteren Termin am runden Tisch geben. Dann wollen die Beteiligten über konkrete Projekte sprechen.