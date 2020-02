Nach Baumfällungen : Rückepferd Sepp ist in Rayen am Zug

Rückepferd Sepp ist in Rayen am Zug

Neukirchen-Vluyn Nach Baumfällungen im Naturschutzgebiet wird der Kaltblüter eingesetzt, um den weichen Boden zu schonen.

Im Winter ist „Sepp“ als Rückepferd im Einsatz, wie jetzt in Rayen. Er holt Baumstämme aus dem Naturschutzgebiet am Rayener Berg. „Vormittags arbeitet er drei Stunden“, erzählt Stevens. „Nachmittags zwei. Er schafft 20 Festmeter Holz. Er weiß genau, wenn es zwölf Uhr Mittag ist. Wenn ich „Hott“ sage, damit er sich nach rechts bewegt, schreitet er von alleine zum Pferdeanhänger. Dort macht er Mittagspause, trinkt Wasser, isst Stroh und Kraftfutter. Dann ruht er sich aus.“

Der 57 Jahre alte gelernte Kraftfahrzeugmeister hat sein Hobby Pferde zu seinem Beruf gemacht. „Die Pferde sind Kollegen“, erzählt der Pferdeliebhaber. „Sie könnten auch sechs Stunden am Tag arbeiten. Aber ich will sie nicht überlasten.“ Deshalb bezeichnen seine Frau und er ihre Fuhrhalterei gerne als „starke Truppe“, zu der die Mitarbeiter, wie Markus Ettwig, genauso zählen wie die beiden weiteren Kaltblüter. „Lumpi“ ist sieben Jahre alt, ebenfalls ein Wallach und ein Noriker. „Flamme“ ist erst vier Jahre alt, eine Stute und eine rheinisch-deutsche Kaltblüterin.

„Kollegen aus Süddeutschland haben oft Stuten“, schmunzelt der Pferdeliebhaber. „Sie erzählen, eine Stute würde einen Stamm wegziehen, den ein Wallach liegen lassen würde. Stuten seien leistungsbereiter.“ Er will sich noch nicht festlegen, ob das bei „Flamme“ ebenso ist, die seine Frau und er in diesem Jahr als Rückepferd ausbilden. Stevens denkt noch an den Wallach „Sami“ zurück, der im vergangenen Jahr an einer Kolik starb: „Er war erst acht Jahre alt. Er hat sehr gelitten, den Kopf immer wieder zur Stelle gedreht, an der es wehtat. Er war nicht mehr zu heilen. Wir haben ihn einschläfern lassen, damit er sich nicht weiterquält.“