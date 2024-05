Ungewöhnlicher Ort zum Leben Rotkehlchen „Charly“ hat sich in Neukirchen-Vluyner Baumarkt eingenistet

(lst) Wer „Charly“ im Baumarkt „Toom“ in Neukirchen-Vluyn finden will, muss ein bisschen nach ihm suchen. In der Pflanzenabteilung findet man das kleine Rotkehlchen schließlich, zu hören ist es schon deutlich früher, ab und an hinterlässt es auch seine Spuren auf dem Boden des Marktes. „Das ist unser Charly“, sagt Marktleiter Christian Feikes, der kürzlich in der WDR-Lokalzeit aus Duisburg zu sehen war.