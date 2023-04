Beirat für Inklusion in Rheurdt Gremium wünscht sich Rikscha-Projekt

Info

Der Plan Der Beirat für Inklusion würde gerne ein Rikscha-Projekt in der Ökogemeinde ins Leben rufen. Deshalb hat er Willi Ehrmann eingeladen, an Christi Himmelfahrt, dem 18. Mai, Rikscha-Fahrten anzubieten, wenn die Freiwillige Feuerwehr Rheurdt zu einem Tag der Offenen Tür am neuen Feuerwehrgerätehaus an der Aldekerker Straße einlädt.

Probefahrt in Rheurdt Von 11 bis 17 Uhr steht an diesem Tag Willi Ehrmann mit einer Fahrbereitschaft bereit, um Interessierte eine kurze Runde durch die Ökogemeinde zu fahren.



Kontakt Weitere Information gibt es bei Frank Hoffmann, dem Sprecher des Beirats für Inklusion, unter der Email fhoffmann@2zack.de.