Stand auf Reise- und Campingmesse : Rheurdter Wohnmobilpark setzt auf die Laga

Rheurdt Das Betreiber-Ehepaar Lotz ist demnächst mit einem Stand auf der Messe „Reise und Camping“ in Essen.

Gute fünf Kilometer, das ist eine angenehme Rad-Distanz. So weit ist es, fährt man auf dem Niederrhein-Radweg vom Wohnmobilpark an der Windmühle in Rheurdt zum Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort. Unter anderem damit wollen Tatjana und Marcel Lotz demnächst auf der Messe Reise und Camping in Essen punkten. „Wir haben einen Flyer, den wir zur Messe präsentieren, so dass die Kunden ihn mitnehmen können“, sagt Marcel Lotz. Den Platz am St.-Nikolausweg mit 21 Parzellen für Wohnmobile haben die Betreiber bereits mit Blick auf die im April beginnende Landesgartenschau aufgeputzt. „Wir haben ihn mit Natursteinschotter neu angelegt. Jede Parzelle hat zudem ein eigenes Stück Grünstreifen.“