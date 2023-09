Dirndl und Lederhosen im Kreis Kleve Programm für Rheurdter Wiesenparty steht fest

An allen Tagen begleitet Bears Street Food aus Rheurdt das Wochenende in und vor dem Zelt. Am 29. September beginnt das Wiesenparty-Wochenende mit einem Kindernachmittag. Ab etwa 18 Uhr können die Kinder am Programm im Festzelt teilnehmen. Währenddessen können die Erwachsenen unter anderem Benediktiner Bier und die Street-Food-Küche probieren. Ab etwa 20 Uhr gibt es dann die offizielle „Bier- und Temperaturprobe“.