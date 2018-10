Rheurdter Verwaltung von der Unfallkasse NRW ausgezeichnet

Rheurdt Anerkennung der Unfallkasse NRW für Rheurdt. Vorausgegangen waren zwei mehrstündige Inspektionen. Das Geld soll für den Gesundheitsschutz eingesetzt werden.

Die Unfallkasse NRW hat zum elften Mal Prämien für guten Arbeits- und Gesundheitsschutz vergeben. 55 Kommunal- und Landesbetriebe wurden in einer Feierstunde ausgezeichnet. Sie engagieren sich „über das gesetzliche Maß hinaus im Arbeits- und Gesundheitsschutz“, heißt es in einer Mitteilung. Dabei ist die Unfallkasse wählerisch. Aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf wurden nur fünf Verwaltungen ausgezeichnet – Rheurdt ist eine davon.

Andrea Behrend aus der Personalabteilung des Rathauses hat Rheurdts Bewerbung um eine Prämie der Unfallkasse von Anfang an begleitet. In zwei Runden inspizierten Mitarbeiter der Kasse die Büros und den Bauhof. Dabei wurde nicht nur grob geprüft, ob alle grundsätzlichen Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Immer wieder fragten die Inspekteure auch danach, was die Gemeindeverwaltung darüber hinaus tut, um die Gefahren für ihre Mitarbeiter gering zu halten.