St.-Nikolaus-Bruderschaft : Rheurdter Schützen: Am besten alles nächstes Jahr nachholen

Rheurdter Schützen: Am besten alles nächstes Jahr nachholen

Rheurdt Abstimmungsgespräche mit der Vereinsgemeinschaft Rheurdt, Veranstalter der Pfingskirmes, stehen noch aus. Die St.-Nikolaus-Bruderschaft Rheurdt werde sich aber nach derzeitigem Stand nicht mit ihrem Schützenfest daran beteiligen.

„Wir haben gehofft, aber seit Mittwochabend wissen wir, dass nichts mehr stattfindet“, sagte am Donnerstag Volker Berendes, Geschäftsführer der Bruderschaft, mit Blick auf das Veranstaltungsverbot bis Ende August.

In einer ersten „Whats-App-Konferenz“ habe die Bruderschaft sich dafür ausgesprochen, das für den 9. Mai geplante Vogelschießen sowie das traditionell im Rahmen der Kirmes gefeierte Schützenfest auf das nächste Jahr zu verschieben. Reiner Fronhoffs, der 2019 den Vogel abschoss, bleibt ohnehin turnusgemäß bis 2021 in Amt und Würden. In diesem Jahr sollten ein neuer Prinz sowie ein Kaiser ausgeschossen werden, sagte Berendes. „Das tut keine Not.“