Reiterstaffel Rheurdt war beim Kölner Umzug dabei Tradition und Moderne treffen beim Karnevalszug aufeinander

Aber nicht nur beim Umzug in Rheurdt war der Reit- und Fahrverein mit dabei, sondern auch beim Rosenmontagszug in Köln. Jörg Platen und Wolfgang Hegger sind bereits seit 30 Jahren fester Bestandteil des Karnevalstreibens in Köln. Die beiden haben die Leinen der traditionellen Kutschen für die „Blauen Funken“ dabei fest in der Hand. Anfangs waren bis zu 30 Kutschpferde nur bei den „Blauen Funken“ mit dabei, in diesem Jahr waren es noch acht Pferde. Sie sorgten dafür, dass der Bagagewagen für den Nachwuchs der „Blauen Funken“ und das Tanzpaar des Corps in Bewegung blieben. Die Pferde sind von Klein an an den Straßenverkehr und an Menschenansammlungen gewöhnt.