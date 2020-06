Pfingstkirmes 2021 : Gestaltung des Burgerparks beschäftigt den Rat

Ab 2021 soll die Pfingstkirmes im Burgerpark statt finden. Foto: Dirk Neubauer

Rheurdt Am Montagabend fand die letzte Ratssitzung der aktuellen Legislaturperiode in der Turnhalle am Schulweg statt. Eines der zentralen Themen war die Umgestaltung des Burgerparks. Hier soll Pfingsten 2021 die Kirmes statt finden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja König

Hier soll Pfingsten 2021 die Kirmes statt finden.

Im Vorfeld hatte eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der Bürgerinitiative zum Erhalt des Burgerparks, der katholischen Kirche, den örtlichen Vereinen, den Kirmesschaustellern sowie Politik und Verwaltung, in fünf Sitzungen getagt. Zuletzt anlässlich eines Ortstermin am 28. Mai. In dem Beschlussvorschlag stellte die Verwaltung nun den geplanten Standort für das Festzelt am Meistersweg sowie drei mögliche Standorte für den Autoscooter vor: An der Rathausstraße, nördlich der Kirche oder am Meistersweg. Die Verwaltung schlug vor, die Option 1 weiterzuverfolgen. Bereits zu Beginn der Ratssitzung kamen die Einwohner zu Wort. Siglinde Bockheim von der Bürgerinitiative „Hände weg vom Burgerpark“ kritisierte den Beschlussvorschlag. Zu Beginn der Treffen der Arbeitsgruppe sei der Standort Rathausstraße besprochen und verworfen wurde. „In den weiteren Treffen wurden immer über die Position des Scooters nördlich der Kirche gesprochen und dieser Standort vereinbart“, so Bockheim. In der Verwaltungsvorlage würde dieser Standort nun verworfen. Ein dritter Standort am Meistersweg würde nun erscheinen, ohne dass er jemals thematisiert wurde.

Ähnlich sah es auch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die an dem Standort nördlich der Kirche festhalten wollte. Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen, erläuterte, dass dort der Aufbau des Autoscooters aufgrund eines Gefälles von bis zu 1,40 Metern sehr schwierig wäre. Hier wäre eine umfangreiche Anpassung des Geländes erforderlich. „Es geht hierbei nicht nur um technische Lösungen. Kirmes heißt auch feiern“, so Kleinenkuhnen. Er sähe eine Gefahr, wenn die Leute aus dem Zelt kommend, womöglich nicht mehr ganz nüchtern, und das Gefälle bewältigen müssten.

Werner Fronhoffs von der SPD berichtete, dass man in der Fraktionssitzung beraten habe und dem Vorschlag der Verwaltung zustimme. „Ich möchte nicht sehen, dass da jemand runterfällt“, so Fronhoff. Der von der Grünen-Fraktion gestellte Antrag den Stellplatz nördlich der Kirche weiterzuverfolgen, wurde vom Rat abgelehnt, statt dessen wurde für den Beschlussvorschlag der Verwaltung gestimmt. Demnach sollen noch in diesem Jahr die nötige Bordsteinabsenkung, die Erweiterung der Stromversorgung und die Fällung eines Wallnussbaumes durchgeführt werden.