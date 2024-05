Große Party in Rheurdt „An Pfingstsamstag war permanent gute Stimmung im Zelt!“

Rheurdt · Die Pfingstkirmes in Rheurdt lockte am 17. Mai zum Auftakt mit zwei DJs ins Festzelt. Am Samstag wurde das Schützenfest gefeiert, Sonntag folgte der Festkettenball. Wie das Kirmeswochenende angenommen wurde.

22.05.2024 , 14:28 Uhr

Die „Bürgerabend“-DJs Peit (links) und Zandr vor ihrem gemeinsamen DJ-Pult im Festzelt. Foto: Olaf Reifegerste

Von Olaf Reifegerste und Lena Steffens