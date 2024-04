Rheurdter Pfingstkirmes 2024 Bayerische Band spielt am Kirmessamstag im Festzelt

Um 20 Uhr folgt das Highlight des Tages: Die sechste Rheurdter Partynacht mit Musik vom „Froschhaxn Express“ im Kirmeszelt. Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro. Die Band kommt aus Schmidmühlen in Bayern und besteht aus den sechs Mitgliedern Christian, Michael, Matthias, Daniel, Oliver und Markus. Gemeinsam sind sie schon mehr als 1000 Mal live aufgetreten, vorrangig bei Volksfesten und Schützenfesten in der gesamten Republik, aber auch im Ausland, beim Oktoberfest in Los Angeles und Anaheim in den USA oder bei Oktoberfesten in Österreich. Bei ihren Auftritten tragen die Männer vom „Froschhaxn Express“ passend zum Namen grüne Lederhosen und spielen Coversongs von Justin Bieber über Queen bis hin zu Journey.