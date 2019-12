Stamm der Deutschen Pfadfinder Sankt Georg : Rheurdter Pfadfinder wollen weiter wachsen

Rheurdt Der Stamm gehört bereits zu den größten am Niederrhein. Gesucht wird jetzt auch ein Raum für eine Werkstatt.

Die Pfadfinder sind eine selbständige Gruppierung der katholischen Kirche, in der auch evangelische und muslimische Kinder aktiv sind. „Mittwochs sind derzeit rund 80 Pfadfinder im Pfarrheim“, sagt Thielmann mit Blick auf den Tag der Woche, an dem an der Kirchstraße in Rheurdt besonders viel los ist. „Mehr geht nicht.“ Von 15.30 bis 17 Uhr treffen sich dort die Wölflinge, also die Sechs- bis Neunjährigen, von 17.30 bis 19 Uhr die Jufis, die Zehn- bis Zwölfjährigen, und von 18.30 bis 20 Uhr die Pfadis, die 13- bis 15-Jährigen. Insgesamt werden die Kinder von 40 aktiven Leitern betreut.