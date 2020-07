Sommerprogramm : Pfadfinder machen das Beste aus der Krise

Rheurdt „Sommertage statt Sommerlager“ heißt es bei den Rheurdter St.-Nikolaus-Pfadfindern. Weil die bereits geplanten gemeinsamen Reisen wegen der Pandemie ausfallen mussten, gibt es jetzt ein Programm vor der Haustür.

Eigentlich hatten die Rheurdter Pfadfinder Großes für diesen Sommer geplant. Erstmals sollte es zwei Sommerlager geben: Die Wölflinge, also die Jüngsten, und die nur etwas älteren Jufis (Jungpfandfinder) sollten zwei Wochen am Diemelsee in Hessen verbringen. Für die Älteren, also die Pfadis und Rover sollte es sogar erstmals in Ausland gehen. „Eigentlich stand schon alles, wir hatten Kontakt zu einem schwedischen Pfadfinderverein aufgebaut. Eine Woche wollten wir auf einer Pfadfinder-Insel verbringen, in der zweiten Woche sollt es entlang der schwedischen Küste gehen“, berichtet Maurice Büchner vom Vorstand der Pfadfinder Rheurdt.