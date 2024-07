Straßenverkehr im Rheurdter Ortskern „Tempo 30 ist absehbar, wird aber noch Jahre dauern“

Sinnvoll würde es sein, in Rheurdt die Geschwindigkeit in der Rathausstraße vom Finkensteg bis zum Krokusweg zu begrenzen und in der Bahnstraße vom Awo-Bahnhof bis zum Restaurant „Zur Post“, lautete ein Vorschlag im Rheurdter Rat. „In Schaephuysen sollte auf der Hauptstraße ab der ehemaligen Grundschule die Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde beschränkt sein, auf der Rheurdter Straße ab der Feuerwehr, in der Tönisberger Straße ab dem Markplatz“, so Ketelaers.