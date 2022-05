Heimisches Gewerbe präsentiert sich in Rheurdt : Rheurdter Meile lockt die Besucher an

Rheurdt Nach drei Jahren Corona-Pause fand die Präsentations-Aktion heimischer Händler, Handwerker und Vereine wieder statt. Die Mitglieder des Werberings Rheurdt-Schaephuysen freuten sich über die große Resonanz.

Dabei kamen sie zwischen der Gaststätte „Zur Post“ und der St. Nikolaus Kirche an acht unterschiedlich großen, zu so genannten „Themenwelten“ zusammengefassten Ausstellungsstellungsbereichen vorbei, in denen es nicht nur viel zu sehen gab, sondern bei besonderem Interesse auch sachkundige Experten befragt werden konnten. So bot zum Beispiel die Themenwelt „Hund um gut“ an zahleichen Ständen alles, was ein Hund braucht, darunter natürlich allerlei Leckereien und Spielzeuge. Einer der Stände präsentierte sogar einen hundgerecht ausgebauten Wohnwagen. Wenige Schritte weiter im Bereich „Gastro“ konnten die Besucher dann entweder für zukünftige Gaumenfreuden verschiedene Grillgeräte besichtigen oder sich gleich an mehreren Ständen kulinarisch verwöhnen lassen.