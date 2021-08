Arbeitskreis Eine Welt nimmt Anmeldungen entgegen : Rheurdter Martinsmarkt soll am 7. November stattfinden

Rheurdter Martinsmarkt soll am 7. November stattfinden

Rheurdt Eigentlich hätte der achte Rheurdter Martinsmarkt ja bereits im November 2020 stattfinden sollen, aber Corona funkte den Organisatoren vom Arbeitskreis Eine Welt der Gemeinde St. Martinus dazwischen – der Markt musste abgesagt werden.

Die aktuelle Coronaschutz-Verordung des Landes erlaubt Veranstaltungen mit bis zu 2500 Personen im Außenbereich ohne besondere Auflagen. Stand jetzt wäre der Martinsmarkt also ohne Weiteres möglich. „Wir gehen davon aus, dass es dabei bleibt“, sagte Anja Bodden. Auf die gewohnten Programmpunkte des Martinmarkts mit Sitzgelegenheiten in Innenräumen (Haus Quademechels und Cafeteria in der Kita) werde diesmal allerdings verzichtet.