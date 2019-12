Ortsverband Rheurdt auf der Suche : Grüne schreiben Bürgermeister-Kandidatur aus

Rheurdt Der Rheurdter Ortsverband hat keine Bewerber in den eigenen Reihen gefunden.

Zur Bürgermeisterwahl im September 2020 wollen die Rheurdter Grünen eine „überzeugende Kandidatin / einen überzeugenden Kandidaten“ aufstellen. Problem: Aus den eigenen Reihen will niemand ran. Deshalb suchen die Grünen nun Bewerber per Ausschreibung. „Sie ist an alle Verbände der Grünen in der Region rausgegangen – in die Kreise Kleve und Wesel, nach Krefeld, Duisburg, Viersen“, sagte am Montag Frank Hoffmann, Vorstandssprecher der Rheurdter Grünen. Zudem denken die Rheurdter Grünen darüber nach, Anzeigen in Zeitungen zu schalten.