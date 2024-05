Essen und Trinken in Rheurdt Rheurdter Grill ist seit 30. April geschlossen – allerdings nicht lange

Am 30. April ist in Rheurdt eine Ära zu Ende gegangen. Denn an diesem Tag hat der Rheurdter Grill unter der Leitung von Costa und Tula – unter diesen Namen sind die ehemaligen Inhaber bei den Einheimischen bekannt – seine Türen geschlossen. Costa und Tula sind nun im Ruhestand. Auf Facebook wünschen ihnen viele User dazu alles Gute und benennen ihre Lieblingsgerichte: „Eure Fleischrollen mit Pommes und Currysauce aus Kindheits- und Jugendtagen werde ich niemals vergessen“, heißt es dort. „Meine Mutter und ich haben sehr gerne bei euch eingekauft“, schreibt ein anderer. „Vielen Dank für das leckere Essen all die Jahre!“