Rheurdter Grill feiert Neueröffnung „Tula und Costa haben uns dazu gezwungen, sie Oma und Opa zu nennen!“

Bevor Martin Dehn und Nico Reynders am 13. Mai um 11 Uhr den Rheurdter Grill neu eröffnen, stoßen sie mit einem Ouzo darauf an. Dann zieht Dehn das Rollo am großen Fenster hoch und schließt die Tür auf. Der Startschuss für das neue Projekt Imbiss ist soeben gefallen.