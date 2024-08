Schaephuysener bald auf Landschaftsbaumesse Sind Kraftstoffe aus hydriertem Pflanzenöl die Zukunft?

Info

Kraftstoffe Es ist möglich, Kohlenwasserstoffe auch aus Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff über eine Elektrolyse herzustellen. Lokalisiert ist die Produktion am günstigsten bei Industrieanlagen, wie zurzeit bei einem Großversuch in einer Müllverbrennungsanlage im hessischen Darmstadt. Bezeichnet werden diese Kraftstoffe als PTL (Power To Liquid).

Kontakt Die Firma „Raumlenker – Motor Consult“, hinter der Christian Nikolai steht, hat ihr Büro in der alten Schule in Schaephuysen, Hauptstraße 45. Er ist erreichbar unter 0173 5428605 oder per Mail an christian.nikolai@raumlenker.de.