Schaephuysener Grillstube : Zwei Tage nach der Eröffnung kam der Lockdown

Rheurdt Familie Tepaß ist in die Schaephuysener Grillstube zurückgekehrt. Wie andere Gaststätten bietet sie einen Abhol- und Lieferservice.

(got) Das Schaephuysener Schnitzel, mit Schinken, Zwiebeln und Spiegeleiern, ist ein Renner in der Schaephuysener Grillstube. „Es ist sehr beliebt“, sagt Daniela Tepaß. „Sehr gut laufen auch haugemachte Frikadellen, Schaschlik und die Tagesgerichte.“ Seit Ende Oktober steht die Wachtendonkerin in der Schaephuysener Grillstube. Die Kunden aus Vluyn, Tönisberg, Aldekerk, Rheurdt und Schaephuysen kommen, als hätte es die Unterbrechung von gut zwei Jahren nie gegeben.