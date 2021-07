Ehrenamtliches Engagement in Rheurdt : Neue Einsatzkräfte für die Feuerwehr

Ehrenamtliches Engagement in Rheurdt

Rheurdt Zwei Frauen und acht Männer aus Rheurdt haben die Hälfte ihrer Grundausbildung abgeschlossen. Damit dürfen sie im Alarmfall mit ihren Kameraden ausrücken.

Die Freiwillige Feuerwehr Rheurdt darf sich über zehn neue Kräfte für den Einsatzdienst freuen. Die Anwärterinnen und Anwärter haben das zweite von insgesamt vier Modulen und damit die Hälfte ihrer ehrenamtlichen Feuerwehr-Grundausbildung absolviert. Damit sind Neulinge – sofern sie mindestens 18 Jahre alt sind – qualifiziert, zu Einsätzen mit auszurücken. „Mit den ersten Lehrgängen im Rücken sind die Kameradinnen und Kameraden bereits adäquat ausgebildet, um Tätigkeiten außerhalb des unmittelbaren Gefahrenbereichs in Zusammenarbeit mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen wahrzunehmen“, berichtete Simon Galka, Pressesprecher der Rheurdter Feuerwehr. „In den nächsten Tagen erhalten diejenigen, die bereits 18 Jahre alt sind, daher ihre eigenen digitalen Meldeempfänger, mit dem sie fortan die Alarmierungen empfangen werden.“

In zehn Lehrgangseinheiten und rund 40 lehrreichen Stunden beschäftigten sich die angehenden Einsatzkräfte eingehend mit den vielfältigen Gefahren an Einsatzstellen, dem Thema Retten und Selbstretten und der Handhabung vom tragbaren Leitern. Für die praktischen Übungseinheiten diente die Martinus-Grundschule Rhweurdt, die sich aufgrund ihrer verschiedenen Gebäudehöhen für das Leiter-Training anbietet, als Übungsobjekt. Galka: „Besonders erfreulich ist es, dass neben sieben ,Eigengewächsen’ aus den beiden Jugendfeuerwehrgruppen der Gemeinde auch drei Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger Teil der Rheurdter Lehrgangsgruppe waren.“

Zweitägiger Workshop in der Turnhalle

Zweitägiger Workshop in der Turnhalle : Wie Kinder aus Rheurdt das Skaten lernen

Die Module der Grundausbildung werden grundsätzlich in einer Ausbildungskooperation zwischen den Feuerwehren Rheurdt, Kamp-Lintfort, Issum und Kerken gemeinschaftlich durchgeführt. Galka: „Aufgrund von Corona musste das Lehrgangsformat des zweiten Moduls allerdings erneut restrukturiert werden. Alle theoretischen Ausbildungseinheiten wurden per Videokonferenz abgehalten. Dafür zeichnete zentral die Feuerwehr Issum verantwortlich. Die praktische Ausbildung erfolgte dann individuell an den jeweiligen Standorten der vier Feuerwehren.“