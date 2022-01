Freizeit in Rheurdt : Schwimmfreunde Rheurdt feiern zehnjähriges Jubiläum

Thomas Goetzens und Andreas Heitkamp (v. l.) von den Schwimmfreunden Rheurdt freuen sich auf das Jubiläumsjahr. Foto: akö

Rheurdt Am 8. Jauar 2012 übernahm der Verein „Schwimmfreunde Rherudt“ das Hallenbad und betreibt es seither mit Unterstützung der Gemeinde in freier Trägerschaft. In diesem Jahr wird das Zehnjährige gefeiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja König

Die Schwimmfreunde Rheurdt sind ein 2011 gegründeter Verein aus ehrenamtlichen Helfern und begeisterten Schwimmern, die sich für den Erhalt des Schwimmbades einsetzen. Nach der damaligen Ankündigung der geplanten Badschließung hatte man sich zunächst als „Initiative Hallenbad Rheurdt“ lose organisiert, und die Chancen für eine alternative Betriebsform geprüft.

Am 8. Januar 2012 war es dann soweit – die Schwimmfreunde Rheurdt übernahmen das Hallenbad. Seit dem betreiben sie als Verein das beliebte Bad mit Unterstützung der Gemeinde in freier Trägerschaft. Seit 2016 sind die Schwimmfreunde auch Eigentümer des Gebäudes. Rund 1500 Mitglieder zeugen von der großen Anziehungskraft des Rheurdter Hallenbades. Für das Vereinsbad fallen für die Mitglieder jährliche Beiträge an, die zur Nutzung gemäß Belegungsplan berechtigen. Neben den Mitgliedsbeiträgen fallen keine weiteren Kosten an – der „Eintritt“ ist durch Zahlung der Jahresbeiträge bereits abgegolten. Jedes Mitglied erhält eine Mitgliedskarte. Diese Mitgliedskarte ist persönlich und nicht übertragbar. Sie ist gleichzeitig der „Schlüssel“ zum Betreten des Hallenbades. Für das sportliche Engagement sorgt auch die enge Kooperation mit der DLRG Rheurdt-Schaephuysen, die mit ihrer vorbildlichen Kinder- und Jugendarbeit im Hallenbad bereits zahlreiche sportliche Erfolge auch auf Bundesebene sowie bei internationalen Wettkämpfen im Rettungsschwimmen erzielen konnte.

Inzwischen sind zehn Jahre vergangen und zahlreiche Sanierungen wurden durchgeführt. „Der stabile Schwimmbetrieb wäre ohne die zahlreichen treuen Mitglieder, die Unterstützung der Gemeinde sowie viel ehrenamtliches Engagement nicht denkbar gewesen“, heißt es in einer Mitteilung seitens des Vorstands. Dieser möchte sich bei allen Schwimmern, Helfern und Unterstützern zum Start des Jubiläumsjahrs bedanken. Wenn es die Corona-Situation zulässt, können auch Nicht-Mitglieder am Sonntag, 16. Januar, das Vereinsbad kostenfrei kennenlernen. Weitere Information dazu werden zeitnah unter www.schwimmfreunde-rheurdt.de