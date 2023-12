Lions Club Rheurdt/Niederrhein Wunschbaumaktion beginnt mit erstem Adventswochenende

Ab dem ersten Adventswochenende, 2. und 3. Dezember, lädt der Lions Club Rheurdt/Niederrhein wieder dazu ein, Kindern über den Wunschbaum eine Freude zu bereiten. Sie wünschen sich etwa Holzspielzeug, Tonie-Figuren, Bücher oder Kuscheltiere. Vom 2. bis zum 16. Dezember stellt der Lions Club Rheurdt/Niederrhein dazu an zwei Standorten wieder Wunschbäume auf: Der eine steht bei Auguste Luise am Vluyner Platz 5 in Neukirchen, der andere bei PurNatur an der Neustrasse 23 in Moers.