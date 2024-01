Am 6. Januar in Rheurdt Wo die Sternsinger 2024 unterwegs sind

Wer an diesem Tag nicht zu Hause ist, kann am Samstag, 13. Januar 2024, auch den „Segen to go“ bekommen. Dann stehen die Sternsinger vor den Bäckereien Hoenen in Rheurdt und Tönisberg und vor dem Edeka-Markt Nah&Gut in Schaephuysen. Die Aktion geht von etwa 9.30 Uhr bis 13 Uhr – in Schaephuysen bis etwa 12.15 Uhr.