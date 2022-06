Projekt in Rheurdt : Ein Platz für nachtaktive Tiere

Übergabe der neuen Station, die dem „Nachtleben von Schaephuysen“ gewidmet ist. Foto: Norbert Prümen

Rheurdt Neue Station des Schaephuysener „Wandelwegs“ in der Baumsiedlung.

Wer bei „Nachtleben in Schaephuysen“ an einen coolen Szene-Club oder gar ein neues Rotlichtviertel denkt, liegt komplett daneben. Ein weiteres Projekt des Wandelweges der Artenvielfalt in Schaephuysen trägt diesen Namen. Dieses Projekt hat nun seinen Abschluss gefunden und wurde offiziell von Michael und Stefan Sonfeld in Anwesenheit von Bürgermeister Dirk Ketelaers den Bürgerinnen und Bürgern übergeben.

Das „Nachleben von Schaephuysen“ ist den Fledermäusen und deren Nahrung, den nachtaktiven Insekten gewidmet. So sind auf zwei Straßeninseln mitten in der Baumsiedlung (Buchen-, Birken-, Eichen, Lerchenstraße) kleine Biotope entstanden. An den Bäumen wurden Nistkästen für Fledermäuse angebracht. Ein Magerbeet mit Totholzelement unterstützt die Ansiedlung weiterer Insekten und Käfer. Auf dem Magerbeet befinden sich Hochbeete, die mit blühenden Pflanzen und Kräutern bestückt wurden – solchen, die den nachtaktiven Insekten Nahrung bieten.

Mit dem Verband „Artenschutz in Franken“ konnte ein Projektentwickler begeistert werden. Die Deutsche Postcodelotterie sponsert die Maßnahme. Träger der Idee ist der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege. Michael Sonfeld, Mitglied im Verein, ist gemeinsam mit seinem Bruder Stefan Sonfeld in der Baumsiedlung aufgewachsen. Gemeinsam mit anderen Nachbarn und Unterstützung von Artenschutz in Franken entwickelten sie die Idee.

„Ziel ist es, dass aus dem Projekt eine solide Nachbarschaft wächst“, erläuterte Stefan Sonfeld. So wolle man sich alle vier bis sechs Wochen zum Unkrautpflücken und Klönen treffen. Darüber hinaus sei ein großes Nachbarschaftsfest im September geplant. 20 Aktive zähle das „Nachtleben in Schaephuysen“ derzeit, weitere Mitstreiter seien willkommen.

Michael Sonfeld hofft, dass die ökologische Umgestaltung der Verkehrsinseln inspirierend auf die naturnahe Gestaltung der Siedlungsgärten wirkt. Und noch eine Funktion haben die neuen Hochbeete in der Baumsiedlung. Die Auswahl der gepflanzten Kräutern erfüllt eine Doppelfunktion: als Insektenweide und öffentliches Kräuterbeet.