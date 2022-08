Begegnungsstätte in Rheurdt : Skatrunde im Haus Quademechels sucht Mitspieler

Rheurdt Die Begegnungsstätte Haus Quademechels bietet ein vielseitiges Programm für Senioren. Dazu gehört eine wöchentlich stattfindende Skatrunde. Doch das Interesse an diesem Spiel scheint in den vergangenen Jahren stark nachgelassen zu haben.

„Ich kann es einfach nicht verstehen, dass die Leute kein Interesse mehr an Skat haben. Es gab Zeiten, da wurde nicht nur an einem Tisch gespielt, sondern an vier oder fünf. Viele der ehemaligen Mitspieler sind jedoch leider verstorben oder nicht mehr in der Lage, an unseren Spielrunden teilzunehmen. Seitdem fehlen uns Mitspieler“, so Jürgen Boemer. Trotz mehrfacher Aufrufe im lokalen Bürgerportal und in der Zeitung scheint sich nichts zu ändern. „Es wäre sehr schade, wenn sich keine neuen Mitspieler finden lassen würden und das Skatspielen nicht mehr stattfinden könnte“, betont Boemer.