Freizeit in Rheurdt : Rheurdt wird Drehkreuz für Radwanderer

Am ersten Juli-Sonntag machen Radwanderer am Niederrhein Strecke. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Rheurdt Im Juli ist Niederrheinischer Radwandertag. Haus Quademechels ist einer der 65 Startpunkte.

Der 28. Niederrheinische Radwandertag (NRWT) verbindet Rhein und Maas am 7. Juli, dem ersten. Sonntag im Juli. An 65 Veranstaltungsorten am Niederrhein und benachbarten Orten der Niederlande können begeisterte Radfahrerinnen und Radfahrer einsteigen, aufsteigen und mitmachen. Auf insgesamt 84 attraktiven Fahrradrouten in unterschiedlichen Längen führen die die Radwanderungen unter dem Oberthema „Kultur“ durch die Landschaft an Rhein und Maas.

Der Radwandertag wird am Sonntagvormittag um 10 Uhr eröffnet - geradelt werden kann dann bis 17 Uhr. Am Haus Quademechels sorgt der Männergesangverein Rheurdt für das leibliche Wohl mit Kaffee und Kuchen sowie Gegrilltem. Der Burgerpark bietet mit zahlreichen schattigen Sitzplätzen ausreichend Platz für eine erholsame Pause. Und noch etwas ist neu in diesem Jahr: Zum Abschluss des 28. Niederrheinischen Radwandertages findet nicht - wie in den Vorjahren - eine Tombola in Rheurdt, im Burgerpark statt. Wer zwei oder mehr Stempel der durchfahrenen Städte und Gemeinden auf seiner „Teilnehmerkarte“ gesammelt hat, kann sein Glück bei einer zentralen Verlosung versuchen. Die beim Start des Radwandertags verteilten Teilnehmerkarten werden wie gewohnt an den Veranstaltungsorten gesammelt.