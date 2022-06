Freizeit und Kultur in Rheurdt : WIR lädt zum kunst- und genussvollen Nachmittag ein

Der Künstler Rolf Hamacher bei der Arbeit an seinem Werk. RP-Archivbild: nop Foto: Norbert Prümen

Rheurdt Am 6. August lädt die Wählerinitiative Rheurdt WIR zu einem Künstlergespräch mit Rolf Hamacher ein. Der ehemalige Schüler von Schüler Joseph Beuys wird sein Werk „Narrenschiff“ vorstellen.

Die Wählerinitiative Rheurdt (WIR) lädt in der politischen Sommerpause am Samstag, 6. August, um 15 Uhr zu einem kunst- und genussvollen Nachmittag ein. Das „Narrenschiff“ des Künstlers Rolf Hamacher liegt zurzeit noch in Neukirchen-Vluyn vor Anker. Es lässt sich als großes Wandgemälde im Café der Bäckerei Schomaker an der Weserstrasse 11 bestaunen. Jedoch neigt sich die „Liegezeit“ dort dem Ende zu und schon bald verlässt das Narrenschiff Neukirchen-Vluyn und nimmt Kurs auf weitere Anlegehäfen, um auch dort einem anderen Publikum zugänglich zu sein. Doch bevor es ablegt, haben Interessierte nochmals die Gelegenheit zu einer ausführlichen Betrachtung des Kunstwerks.

„Der Künstler Rolf Hamacher wird uns sein Werk persönlich vorstellen und uns die Hintergründe der Entstehung und einzelne Bildelemente ausführlicher erläutern“, so Alf Bockheim von der WIR. Die menschlichen Narr- und Torheiten habe der Künstler, der ein Schüler Joseph Beuys ist, in großartiger Weise in Eitempera-Technik heraus gearbeitet. „In seinem Bild erkennen wir die ‚Auswüchse des Narrentums‘, wie umweltvernichtendes und entfesseltes Konsumverhalten, sowie ungerechte und ungerechtfertigte Verteilung von Macht und Reichtum“, erläutert Bockheim. Und ganz aktuell erkenne man, wie durch politische und mediale Manipulation Zukunftsängste geschürt würden.

Wer tiefer in das Werk einsteigen und die vielfältigen Elemente des Gemäldes kennenlernen möchte, erhält am 6. August die einmalige Gelegenheit, sich mit dem Urheber des Bildes auszutauschen, bevor „das Schiff wieder ablegt“. Rolf Hamacher steht an diesem Tag den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit seinem Hintergrundwissen zur Verfügung.