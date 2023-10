Halter gesucht Wilder Hund reißt zwei Schafe auf Wiese

Es ist ein schreckliches Verbrechen: Am 1. August ist tagsüber ein wilder Hund in die Obstwiese von Frank Hoffmann eingedrungen. Diese war zu diesem Zeitpunkt eingezäunt und befindet sich zwischen der Straße Hochend und dem Heideweg in Rheurdt. Der Wolf jagte ein Schaf, das daraufhin in Todesangst durch den Elektrozaun in den Außenbereich der Wiese flüchtete, um sich dort zu verstecken. Es wurde jedoch besonders schwer am Hals und an der hinteren Flanke verletzt und musste später eingeschläfert werden. Ein weiteres Schaf hatte ebenfalls eine Bisswunde an der hinteren Flanke, es konnte aber nach zehn Tagen in tierärztlicher Behandlung wieder zur Herde in den Stall zurückkehren. Beide Schafe gehören Carsten Erxleben und Sonja Girndt vom Biohof „Zur lachenden Ziege“ am Littardweg.