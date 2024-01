VfGuH Schaephuysen Wie man einen Apfelbaum richtig beschneidet

Rheurdt · Am 12. und 13. Januar bietet der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege wieder ein Obstbaumschnitt-Seminar an. Dafür sind noch einige Plätze frei. Was Gärtnerinnen und Gärtner an den beiden Tagen lernen können.

07.01.2024 , 06:30 Uhr

Damit ein Apfelbaum so aussieht, müssen Gärtnerinnen und Gärtner wissen, wie man den Baum richtig beschneidet. Das können sie demnächst beim VfGuH lernen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege (VfGuH) informiert darüber, dass bei dem Obstbaumschnitt-Seminar am 12. und 13. Januar noch einige Plätze frei sind. In vielen Gärten am Niederrhein stehen junge und alte Obstbäume. Das Wissen um die Pflege und den Schnitt dieser Bäume geht allerdings langsam verloren. Ohne fachgerechten Schnitt überaltern und vergreisen die Obstbäume und ihre Lebenszeit wird verkürzt. Dies hat zur Folge, dass die Qualität des Obstes abnimmt. Mit dem Schnitt von Obstbäumen werden der Kronenaufbau, die Gesundheit, die Erntemenge und die Qualität dieser positiv beeinflusst. Caroline Kappler, zertifizierte Baumwartin für Streuobst und Mitglied beim VfGuH, gibt ihr Wissen und Ihre Erfahrung mit Obstbäumen und Streuobst gerne weiter. Dazu wird sie zunächst einen theoretischen Vortrag leiten, der am Freitag, 12. Januar, von 18.30 bis 21 Uhr im Heimatmuseum, Hauptstraße 39 in Schaephuysen, stattfindet. Am Praxistag, Samstag, 13. Januar, von 10 bis 14.30 Uhr, dürfen dann alle Teilnehmenden beim „Obstbaumschnitt“ unter fachkundiger Anleitung zu Schere und Säge greifen. Treffpunkt dafür ist der Grillplatz unterhalb der Mühle, an der Verlängerung der Bergstraße zum Michaelsturm. Bei beiden Terminen können Interessierte im Anschluss mit der Baumwartin sprechen, um sich weitere Tipps einzuholen. Für den praktischen Teil ist eine wetterfeste warme Kleidung sowie festes Schuhwerk erforderlich. Wer etwas über den Obstbaumschnitt lernen möchte, kann sich entweder zu beiden oder nur für einen der Termine anmelden. Der Unkostenbeitrag beträgt für die Anmeldung an beiden Tagen 15 Euro. Wer sich nur für den Vortrag oder nur für den praktischen Teil anmelden möchte, muss einen Betrag von neun Euro leisten. Für Mitglieder des Vereins sind sowohl der Vortrag als auch das Seminar kostenfrei. Anmeldungen sollen mit Angabe der Personenanzahl und der Angabe, ob der Theorieteil, der praktische Teil oder beides gebucht werden, erfolgen. Das geht entweder telefonisch unter 02845 3098570, per Mail an vfguh-schaephuysen@web.de oder über das Kontaktformular auf der Homepage des VfGuH: www.vfguh-schaephuysen.de. Anmeldungen sind bis zum 10. Januar erwünscht.

(lst)