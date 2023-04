Schule in Rheurdt Wie Rheurdter Grundschüler zu Zirkusartisten wurden

Rheurdt · Eine Woche lang war der „Circus Lollipopp“ zu Gast an der Grundschule in Rheurdt. Die Mädchen und Jungen erlebten die Artisten in Aktion und durften selbst in verschiedene Rollen in der Manege schlüpfen – und vor Publikum auftreten. Wie die besondere Schulwoche ablief.

28.04.2023, 17:00 Uhr

Die Schüler und Schülerinnen der Martinusschule vor dem zelt des „Circus Lollipopp“. Foto: Herrschaft

Was für eine Woche für die Kinder der Martinusschule Rheurdt! Eine Woche lang war der „Circus Lollipopp“ an der Grundschule zu Gast. Mädchen und Jungen wurden zu Artisten in der Manege. Einige verwandelten sich die Woche über in furchtlose Feuerschlucker und Feuerschluckerinnen, in mutige Trapezkünstlerinnen oder Akrobaten. „Natürlich durften die urkomischen Clowns, die Jongleure und die magischen Zauberer auch nicht fehlen“, berichtet Schulleiterin Monika Herrschaft. Der Besuch des Zirkus hat bereits Tradition an der Schule. Bereits zum fünften Mal war er da. Das Projekt, unter der Leitung des Zirkusdirektors Patrick Brumbach startete bereits am Sonntag mit dem Aufbau des Zirkuszeltes auf dem Schulhof. „Dank der tatkräftigen Unterstützung fleißiger Eltern und Schüler wurde das Zelt in einer Rekordzeit von zwei Stunden und 25 Minuten aufgebaut“, so Monika Herrschaft. Am Montag hieß es dann zum ersten Mal „Manege frei“. Die Kinder waren schon ganz gespannt, was sie erwartete, und sie freuten sich riesig darauf, nach der Show ihre eigenen Artistenrollen auszusuchen. Doch zunächst durften sie die Show der Zirkusartisten des Lollipop-Teams genießen und alle möglichen Zirkusrollen kennenlernen, in die sie dann in der Woche selber hineinschlüpften. Die ganze Woche über probten alle Kinder fleißig und studierten ihre Nummern für den großen Auftritt ein. Die Aufregung stieg von Tag zu Tag an und alle konnten den großen Tag gar nicht mehr erwarten. Nachdem alle Generalproben vorbei waren, kam das große Lampenfieber vor der Galavorstellung. Alle Kinder waren perfekt trainiert und vorbereitet und freuten sich riesig, Eltern, Freunden und Verwandten ihre Kunststücke vorzuführen. Die Kinder wurden passend zu ihrer Nummer kostümiert und geschminkt und dann konnte es losgehen. Alle Galavorstellungen liefen genau nach Plan, und die Kinder konnten ihrem Publikum eine grandiose Show bieten. Dafür wurden sie mit tosendem Applaus belohnt. Das Zirkuszelt wurde auch nach der Schulzeit für weitere schöne Aktionen genutzt. So fand für alle sangesfreudigen Erwachsenen ein Mitsing-Abend mit der Band „Two for you“ statt, auch war das Zelt Schauplatz der beliebten Kinderdisco. Die Schulleiterin: „Ein besonderer Dank geht an den Förderverein und alle helfenden Eltern, die diese Woche zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Kinder gemacht haben.“

(RP)