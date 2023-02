Leader-Projekt in Rheurdt Gemeinsam die Region stärken

In einem ersten Schritt haben die Kommunen gemeinsam mit Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern sowie wichtigen Akteuren aus Wirtschaft und Vereinen eine Entwicklungsstrategie erarbeitet. Themen sind Lebenswerter Niederrhein, Mobilität und Verbindungen, Regionalität und Nachhaltigkeit sowie Tourismus, Freizeit und Kultur. Vertreter aller Kommunen sowie der Wirtschafts- und Sozialpartner bilden eine Lokale Aktionsgruppe (LAG). Vorrangige Aufgabe wird es nun zunächst sein, Personal für das Regionalmanagement einzustellen. Die Stellenausschreibungen für die Regionalmanagerin beziehungsweise den Regionalmanager in sowie für die Assistenz des Regionalmanagements in Teilzeit sind auf der Homepage www.lemini.de zu finden. Dazu steht die Gründung des Vereins „Leader Region Mittlerer Niederrhein – Kreis verbinden, Menschen bewegen“ in den Startlöchern. Dann sollen auch schon die ersten Projekte auf den Weg gebracht werden. Dazu müssen zunächst Ideen entwickelt werden, die dann in konkreten Anträgen münden.