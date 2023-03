Gastronomie in Rheurdt Es geht weiter – auch ohne Koch

Die Coronazeit mit ihren Lockdowns war auch für das Haus Winters-Gilbers nicht leicht. Aber das Restaurant in Rheurdt-Schaephuysen hat sie mit einem Außer-Haus-Verkauf von Speisen gut gemeistert. „Wir hätten nie gedacht, dass so viele Leute ihr Essen abholen“, sagt Carolin Gilbers. Jetzt steht das Betreiber-Team, zu dem neben der gelernten Hotelfachfrau auch ihr Vater Wilfried sowie ihre Mutter Bianca Gilbers gehören, erneut vor einer neuen Herausforderung. Das Trio will und muss das Restaurant mit einem neuen Konzept weiter in der Erfolgsspur halten. „Einen À-la-Carte-Betrieb wird es bis auf weiteres nicht mehr geben“, kündigt Wilfried Gilbers an.