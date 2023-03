Grundschule in Rheurdt Ruhe bitte, Barney ist da!

Wenn Barney von einem Kind ruhig gestreichelt wird, fühlt er sich sichtlich wohl. Der Rüde genießt es offenbar, Schulhund der Martinusschule zu sein. Deshalb freut er sich, wenn er jeden Freitagmorgen in das Auto seines Frauchens Janie Beck steigen darf, um von Nieukerk nach Rheurdt gefahren zu werden. Barney ist ruhig und ausgeglichen, gelehrig und freundlich, wenn er in der 2b liegt, in der Marina Zeller und Janie Beck Klassenlehrerin sind. „Die Atmosphäre in der Klasse ist anders, ruhiger und ausgeglichener“, hört er sein Frauchen schon einmal sagen. Und er scheint den sanften Klang ihrer Worte zu verstehen.