Lineg-Vortrag vor Ausschussmitgliedern In Rheurdt sinkt das Grundwasser allmählich

(got) Es ist vertrackt: Einerseits pumpt die Lineg in Rheurdt Grundwasser ab, um es über Vorfluter abfließen zu lassen, andererseits müssen im Sommer Landwirte auf der Aldekerker Platte Grundwasser nach oben holen, um damit ihre Felder zu bewässern. Die Politiker in Rheurdt fragten sich, ob sich diese Situation optimieren lässt. Die Lineg wurde eingeladen, im Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Klimaschutz und Digitalisierung über die Grundwassersituation zu berichten.