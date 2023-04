Gemeinde gewährt Zuschüsse Rheurdt fördert den Klimaschutz

Im Jahr 2022 hatte es einen Run gegeben, als die Förderrichtlinien für Klimaschutzmaßnahmen in Rheurdt in Kraft traten. Innerhalb weniger Wochen waren die Zuschüsse vergriffen, die die Gemeinde für Photovoltaikanlagen auf Eigenheimen gewährte. Ein ähnlich großes Interesse wird für die Neuauflage der Förderrichtlinie erwartet. Die neuen Förderrichtlinien sind zum 1. April in Kraft getreten. Sie sollen bis zum 31. März 2024 gelten.