Wattbewerb in Rheurdt Gemeinde will künftig „Solarpartys“ veranstalten

Seit einem Jahr ist Rheurdt nun schon offiziell beim „Wattbewerb“ dabei. Es geht darum, in einem freundschaftlichen Wettstreit zwischen Kommunen für mehr Photovoltaikanlagen und damit für mehr Klimaschutz zu sorgen. Mittlerweile sind bundesweit mehr als 320 Kommunen dabei, von eher kleineren Gemeinden wie Rheurdt über Städte wie Moers oder Krefeld bis hin zu Großstädten wie Köln oder München. Entscheidend ist dabei der Zubau an Photovoltaikanlagen pro Einwohner. Wie die Gemeinde mitteilt, wurden im vergangenen Jahr in den Ortsteilen von Rheurdt insgesamt 57 neue Anlagen errichtet, mit einer Gesamtleistung von 650 Kilowatt, das sind mehr als 20 Prozent Zuwachs. In der Liga der knapp 80 teilnehmenden Gemeinden liegt Rheurdt damit auf Platz 37.