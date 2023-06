Aktion Stadtradeln Rheurdt macht sich für das Radfahren stark

Es ist kein Staffelstab, sondern eine „Staffeltasche“, die beim Stadtradeln im Kreis Kleve weitergereicht wird. Diese Staffeltasche ist am Freitag um ein knappes Kilogramm schwerer geworden, als sie von der Kerkener an die Rheurdter Staffel übergeben wurde. Die stellvertretende Bürgermeisterin Renate Fürtjes, die Tourismusbeauftragte Nicole Thissen und die Klimaschutzmanagerin Lisa Gülleken hatten die Fahrradtasche mit einer 0,5-Liter Flasche „Gin flagranti“ und einem Schlüsselanhänger mit Kerkener Wappen bestückt, bevor sie diese Bürgermeister Dirk Ketelaers und Klimaschutz- und Mobilitätsmanagerin Christina Möhring in die Hand drückten.