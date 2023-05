Fünftes Treffen in Rheurdt Wer wird Träger des Waldkindergartens?

Info

Standorte Denkbare Standorte für einen Waldkindergartens sind in der Nähe des Hauses Oermter Berg, in der Nähe des St. Michaelturms am Rheurdter Höhenzug oder an der Sportanlage in Schaephuysen, die jetzt von den Pfadfindern genutzt werde. Mit den Eigentümern ist noch nicht gesprochen worden.

Beispiele Heutzutage ist es auch möglich, einen Kindergarten fernab von einer Infrastruktur für Strom, Wasser und Abwasser zu errichten, wenn zum Beispiel die Energie über Photovoltaik oder Wind selbst erzeugt wird und Trockentoiletten eingesetzt werden. Allerdings bliebe das Problem des Weges zum Waldkindergarten, weil die meisten Kinder mit dem Auto gebracht werden

Kontakt Weitere Informationen gibt es bei Frank Hoffmann, E-Mail fhoffmann@2zack.de, kontaktieren.