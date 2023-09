Inklusion in Rheurdt Wer nimmt das Rikscha-Projekt in die Hand?

Er stellte das Projekt vor und sagte zu, beratend zur Seite zu stehen, wenn ein Rikscha-Projekt in Rheurdt starte. Zwei Mitglieder des Beirats für Inklusion sind bereit, in einer Rikscha-Gruppe aktiv zu werden. Es sind Anja Oltmanns und Ursula Halemba-Gust, die auch im Lions Club Rheurdt/Niederrhein aktiv ist. Dieser Lions Club stiftete seine Einnahmen aus dem Rosenfest für eine Rikscha für das Kamp-Lintforter Projekt. „In Rheurdt werden sich Sponsoren für zwei Rikschas findet, wenn das Projekt konkret wird“, ist sich Frank Hoffmann sicher. Die Fahrräder, die elektrisch unterstützt sind, kosten 7500 Euro bei den Exemplaren, die in Kamp-Lintfort im Einsatz sind, und 12.000 Euro bei den Exemplaren, die in Neukirchen-Vluyn unterwegs sind. Diese sind breiter und stabiler gebaut. Wer das Projekt unterstützen möchten, wendet sich per E-Mail an fhoffmann@2zack.de. Die nächste Sitzung des Beirats für Inklusion tagt am Mittwoch, 27. September, um 18 Uhr im Haus Quademechels, Rathausstraße 57, in Rheurdt.