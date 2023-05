Festival in Rheurdt-Schaephuysen Sie spielen bei Heimspiel 2023 auf

„Wir sind entspannt wie je und haben uns professionalisiert“, sagt Simon Galka vom Orga-Team, das in Schaephuysen die Neuauflage des Benefizfestivals „Heimspiel“ vorbereitet. Rund 130 bis 140 Ehrenamtliche packen mit an. Sie wollen das Festival wieder in die Herzen des Publikums katapultieren.