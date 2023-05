Nach Horrorunfall in Rheurdt Weiße Kreuze erinnern an Unfallopfer

Der schreckliche Unfall, bei dem in Rheurdt am 24. Oktober 2022 drei Menschen getötet wurden, ist unvergessen. Seit Dienstag stehen nun drei mannshohe weiße Kreuze an der Unfallstelle an der Straße Lind (L 478) kurz vor dem Ortseingang von Tönisberg. Mitarbeiter des THW haben sie im Auftrag der Kreispolizei errichtet. Ein Jahr lang werden die Kreuze an der Unfallstelle bleiben – nicht nur als Mahnmal für vorbeifahrende Autofahrer, „sondern auch als Zeichen unseres Mitgefühls“, wie Landrat Christoph Gerwers sagte, bevor er zusammen mit Vertretern der Kreispolizei und des THW in einer Schweigeminute der Unfallopfer gedachte.