Budenzauber in Rheurdt : Weihnachtsmarkt an der alten Schule in Schaephuysen

Rheurdt Der Markt, bisher an der alten Molkerei angesiedelt, wechselt seinen Standort. Über 20 Händler laden am 20. und 21. November zum Bummel im Lichterglanz auf das Gelände der ehemaligen Martinusschule ein.

Von Sabine Hannemann

In den vergangenen Jahren galt die Alte Molkerei am Ortseingang von Schaephuysen als der Standort für einen vorweihnachtlichen Markt. Gäste bummelten gemütlich von Stand zu Stand und kauften erste Präsente. In diesem Jahr wird der Weihnachtsmarkt am 20. und 21. November auf dem Gelände der ehemaligen Martinusschule veranstaltet. Die Grundschule liegt an der Ortsausfahrt von Schaephuysen, Hauptstraße 50.

Das weiträumige Gelände sowie die Innenräume laden zum Stöbern ein. „Wir haben über 20 Aussteller für unseren Standort gewinnen können. Viele von ihnen haben in den Jahren zuvor rund um die Alte Molkerei ausgestellt und sind daher den Gästen bekannt“, sagt Niklas Scharpenseel. Angeboten werden Holzarbeiten, Upgecyceltes, Sperrholzkunst, Genähtes und Gestricktes inklusive Wollsortiment, Schmuck aus Edelsteinen, Floristik und Fotoarbeiten. Leckeres vom Lamm gehört ebenfalls ins Angebot wie Basteleien eines Kindergartens.

Der 33-Jährige ist Betreiber des Postcafés, das zum einem Annahme- und Ausgabestelle für alle Postsachen ist. Zum anderen gibt es im Cafébereich Kaffee und Kuchen. „Wir bieten morgens bereits ein Frühstück und mittags kleine Snacks, wie auch Burger“, sagt Niklas Scharpenseel. „Gleichzeitig haben wir ein Kiosksortiment für unsere Kunden bis 21 Uhr.“ Seit Frühsommer betreibt er das Postcafé und hat mit verschiedenen Veranstaltungen die Alte Schule als Treffpunkt etabliert. „Wir konnten bereits einen Trödelmarkt veranstalten, hatten ein Motorradtreffen und laden jetzt zum ersten Weihnachtsmarkt ein.“ Beim Weihnachtsmarkt sorgt er mit seinem Team für das leibliche Wohl mit Eintopf, Snacks, gebrannten Mandeln, Heiß- und Warmgetränken.

Der Weihnachtsmarkt ist von der Gemeindeverwaltung genehmigt. Es gelten die 3-G-Regeln, die stichprobenartig kontrolliert werden. In der Vergangenheit hat sich Schaephuysen einen guten Ruf mit seinen familiär-weihnachtlichen Märkten gemacht. An diese Tradition will am neuen Ort Frank Wessels, Eigentümer der ehemaligen Martinusschule, anknüpfen. Der Gebäudekomplex hat sich nach Umbaumaßnahmen stark verändert. Neben dem Postcafé ist Nadine Ingenbleek mit ihrem physiotherapeutischen Elithera Gesundheitszentrum eingezogen. Gleichzeitig ist der Standort aktuelle Corona-Teststation.