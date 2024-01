Ehemaliges Garten- und Teehaus in Rheurdt Maurischer Pavillon ist im WDR zu sehen

Andreas Engelen und Christian Gutmann leben den Traum vieler kleiner Mädchen: Sie schlafen im Himmelbett, hören nachts den Regen auf ihr Dach prasseln und wohnen in einem „Zweiraumschloss“, wie sie ihr Zuhause, den 120 Quadratmeter großen Maurischen Pavillon in Rheurdt, liebevoll nennen. Und das schon seit fast 14 Jahren. Darüber, wie die beiden Männer das Haus entdeckt, umgebaut und bezogen hat, sprechen sie in der WDR-Sendung „hier und heute“, die am 2. Januar zu sehen war oder noch in der Mediathek zu sehen ist. Eine Serie in der Sendung trägt den Titel „So wohnt der Westen“. In dieser wird eine Geschichte von besonderen Lebensorten in NRW erzählt – von einem Haus und den Menschen, die in ihm leben.