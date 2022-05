Nachhaltigkeit in Rheurdt : Wattbewerb nimmt in Rheurdt Fahrt auf

Machen Werbung für den Wattbewerb: Bernd Flecken, Ralf Sprengel, Oliver Schlageter-Kleine und Dennis Knot. Foto: Norbert Prümen

Rheurdt Anfang des Jahres ist die Gemeinde Rheurdt beim Wattbewerb eingestiegen – seinerzeit als erste Gemeinde Deutschlands. In den vier Monaten konnte bereits viel erreicht werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja König

Für die nächste Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Klimaschutz und Digitalisierung am 12. Mai im Rathaus Rheurdt legt die Verwaltung einen Sachstandsbericht zum Wattbewerb vor. Hintergrund: Seit dem 1. Januar können auch Gemeinden am Wattbewerb teilnehmen, die Gemeinde Rheurdt war zu diesem Zeitpunkt die erste Gemeinde Deutschlands, die, neben den bereits teilnehmen Städten, beim Wattbewerb an den Start ging. Im Ranking der mittlerweile deutschlandweit 198 teilnehmenden Kommunen konnte sich Rheurdt über Platz 50 Anfang März auf jetzt Platz 27 (Stand 27. April) verbessen.

Ziel ist eine Verdopplung der Photovoltaik-Leistung, hier konnten bislang 13 Prozent erreicht werden, heißt es in dem Sachstandsbericht. Auch ein Projektteam konnte implementiert werden und besteht aktuell aus Bernd Flecken, Dennis Knot, Oliver Schlageter-Kleine und Ralf Sprengel. Aktuell trifft sich das Projektteam in einem Turnus von etwa drei bis vier Wochen, um an Aktionen und Marketing zu arbeiten.