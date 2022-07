VHS in Rheurdt : Wandern mit Hund macht glücklich

Rheurdt Die VHS Gelderland hat ihr Programm für das kommende Herbst-/Wintersemester veröffentlicht. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Was die VHS ab Herbst im Ökodorf anbietet.

Auch in Rheurdt finden wieder Veranstaltungen statt. Am Samstag, 8. Oktober, von 11 bis 12.30 Uhr, heißt es „Wandern mit Hund macht glücklich!“ Der Aufenthalt in der Natur macht den Kopf frei, entspannt und erfrischt. Auch Hunden sind gerne draußen. Bettina Küster lädt daher Hundehalter mit ihren Vierbeinern zu einer Hundewanderung durch die wunderbare Natur ein. Der Hund benötigt ein Geschirr und eine Schleppleine. Da durch wildreiches Gebiet, durch Wiesen, Wälder und über Felder gewandert wird, ist es ratsam, die Hunde an der Leine zu lassen. Der Hund sollte außerdem gut verträglich mit Artgenossen und Menschen sein. Betttina Küster ist zertifizierte Hundepsychologin, Trainerin für Diabetikerwarnhunde und Akustiksignalhunde, arbeitet seit 2010 als Hundepsychologin und -trainerin. Ebenso bietet sie seit 2013 regelmäßig Mantrailing und seit 2017 Assessment für Hunde (Förderprogramm für Hunde) an. Sie ist außerdem begeisterte Bloggerin und hat ein Buch und das Kartenset „Achtsamkeit mit Hund“ veröffentlicht. In ihrer täglichen Arbeit mit Hunden trifft sie oft auf Hundehalter, die mehr wissen wollen über eine artgerechte Haltung des Hundes, und auch die „Hundesprache“ besser verstehen und lernen möchten. In ihrem Vortrag wird Hundehaltern das nötige Rüstzeug und Basiswissen zum harmonischen Miteinander von Mensch und Tier vermittelt. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz in Schaephuysen, Am Schaephuysener Steg. Die Veranstaltung dauert rund 90 Minuten. Um telefonische Anmeldung wird gebeten unter 02831 9375-0.