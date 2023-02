Verein Heimkehr Schaephuysen Taubenzüchter aus Leidenschaft

„Wie eine Taube vom Flug wiederkommt, die Flügel einzieht und ruhig in den Schlag zu ihrem Partner geht, macht die Faszination des Taubensports“, sagt Paul Schüren. „Von fünf, sechs oder sieben Stunden Flug ist nichts zu merken.“ Schon als kleines Kind ließ sich der Saelhuysener, der mit seiner Familie heute in Schaephuysen lebt, vom Taubensport begeistern. „Mein Vater, Johannes Schüren, hat Brieftauben gezüchtet“, blickt der Taubenzüchter zurück. „Alle fünf Brüder waren gerne mit dabei, Johannes und Heinz, die mittlerweile leider verstorben sind, leidenschaftlich, Johannes sogar sehr erfolgreich. Ernst, Tierarzt in Südlohn im Westmünsterland, und Hermann Josef, Schriftsteller in Aachen, waren in ihrer Jugend Taubenzüchter. Aber nur ich, der jüngste der fünf Brüder, bin Taubenzüchter geblieben.“